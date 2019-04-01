Педро Роша: "Стал ближе к тому, чтобы уйти из "Спартака""

Нападающий "Спартака" Педро Роша несчастлив, потому что не получает игровое время, информирует Yahoo Esportes. 24-летний бразилец признался, что близок к уходу из московской команды.

Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" в 2017 году. Сообщалось, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Футболист так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне принял участие в 5 матчах и не отметился результативными действиями.

– Я недоволен своим положением дел в России, так как здесь у меня нет возможности играть. Мы работаем над тем, чтобы найти хороший вариант как для меня, так и для клуба. Ситуация должна разрешиться до 4 апреля. Я стал ближе к тому, чтобы уйти из "Спартака". В конце прошлого года я разговаривал с главным тренером Олегом Кононовым. Кононов сказал, что ему нравится моя игра, а также намеревался дать мне больше шансов. К сожалению, этого не произошло. Я не могу быть счастливым, если не играю. И недавно объяснил это Кононову. Он меня понял и сказал, что я должен поговорить с руководством клуба, чтобы разрешить ситуацию, – приводит слова Роши Yahoo Esportes.

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