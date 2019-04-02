Педро Роша: "Кононов сказал, что даст мне шанс, но пока этого не произошло"

Нападающий "Спартака" Педро Роша посетовал на то, то не получает достаточно игровой практики в нынешнем сезоне. Форвард на данный момент отыграл 5 неполных матчей во всех турнирах, в 2019 году он провел 25 минут в игре Олимп-Кубка России против "Урала" (0:1).

- Для любого футболиста это непростая ситуация. Все хотят играть, - сказал Педро Роша. - К сожалению, у меня шансов показать себя практически не было. Конечно, я не рад такой ситуации. Любой игрок, который знает себе цену, хочет выходить на поле. К сожалению, в моем случае этого не происходит.

– У вас же был разговор с Олегом Кононовым, когда он пришел в команду?

– Да, он сказал, что даст мне шанс, будет чаще ставить на матчи. Но пока этого так и не произошло.

– Вы еще надеетесь заиграть в России, или нужно что-то менять в карьере?

– Не знаю. Так как я не играю, не чувствую себя счастливым. Если тренер скажет, что я не нужен, тогда, к сожалению, придется уйти. Но пока об этом не задумывался. (Юлия Яковлева)

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