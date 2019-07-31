Бывший нападающий "Крыльев Советов" и "Спартака" Павел Яковлев продолжит карьеру в "Факеле". Официальный Twitter воронежсого клуба объявил о заключении контракта с 28-летним игроком.

Прошлый сезон Яковлев провел в составе "Крыльев" и в 17 матчах отметился одним забитым голом. В чемпионате России форвард дебютировал в 2009 году в составе "Спартака". Всего за красно-белых он провел 76 матчей и забил 10 мячей. Также Яковлев выступал за "Мордовию" и "Анжи".