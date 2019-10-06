Павел Погребняк: «Просто отвратительно начали матч с «Зенитом»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк в перерыве матча 12-го тура чемпионата России с «Зенитом» оценил первый тайм в исполнении своей команды.

— Просто отвратительно начали матч, так нельзя играть с командой уровня Лиги Чемпионов, — сказал Погребняк в эфире телеканала «Матч Премьер», — Мы старались играть компактно, но многое не получилось.

У нас есть еще 45 минут, чтобы реабилитироваться. «Зенит» играет за неделю второй матч. Надо выходить, играть и забивать.

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