Павел Погребняк – о матче с "Зенитом": "Нулевая ничья была бы закономерна"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк подвел итоги матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1), передает официальный сайт екатеринбуржцев.

– Очередной мой дебют, так сказать. Но в последнее время дебюты не заладились. Что в "Динамо", что в Германии были поражения…

Что касается игры, то это весенний футбол, стандарты выходят на первый план. "Зенит" один из них использовал, а мы нет. Ничейная игра, 0:0 было бы закономернее.

Несмотря на то, что провел на сборах только одну игру все 90 минут, все равно чувствовал в себе уверенность и силы. Был готов играть на фантастическом стадионе с прекрасной атмосферой. Силы не должны были покинуть, – сказал Погребняк в интервью клубной пресс-службе.