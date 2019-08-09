Павел Погребняк: "Ехал в "Урал" не за деньгами"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, почему перебрался в клуб из Екатеринбурга. По его словам, зарплату долго не обсуждали.

– Что потянуло в "Урал" – хорошие люди, команда интересная?

– В "Урал" я попал довольно просто. Вроде бы успешно выступал за "Тосно", с которым выиграл Кубок России. А потом, когда "Тосно" приказал долго жить, поступило предложение от "Урала". Сделал его Дмитрий Парфенов, с которым мы до этого, душа в душу, работали.

– Зарплату долго обсуждали?

– Эта тема практически не всплывала. Было сказано – можем платить столько и столько. И я кивнул головой, поскольку ехал в "Урал" не за деньгами. (Александр Львов)

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