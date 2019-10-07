Мамаев рассказал, чем удивил врачей на медосмотре

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о результатах медобследования. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы. Ранее он выступал за «Краснодар».

— Медобследование показало хорошие результаты, я был даже удивлен. Все цело-здорово, сейчас все нужно укрепить. Зрение у меня стопроцентное, доктор даже удивился, — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане на ее Youtube-канале.