Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев отметил, что он многое переоценил в своей жизни, пока находился в заключении. По его словам, многие люди повели себя не так, как он ожидал.

— Я поменял многие взгляды в жизни. На семью, на отношение к людям, к друзьям. Понял значение слова «друг», — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане. - Многие люди, не то, чтобы отвернулись, но много что говорили о поддержке, а повели себя по-другому. Остались только единицы. Много что переоценил, на многое стал смотреть по-другому.

Сейчас приоритет для меня — семья и близкие. Футбол — это вся моя жизнь, я не хочу расставлять, что первое, что второе.