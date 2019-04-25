Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавала прокурор Светлана Тарасова.
- Девушку вы знали давно?
- С лета 2018 года.
- Как часто общались?
- Довольно часто.
- Насколько доверительные отношения были?
- Достаточно.
- В тот момент, когда вы забрали ее из машины, вы сказали, что она возмущалась, негодовала?
- Она негодовала с того, как так можно было говорить. Потом, когда ее вел, понял, что произошло что-то в машине Соловчука.
- Она в каком состоянии находилась?
- Если сказать о том, что были свежие - это лукавство.
- Как она приехала в "Эгоист"?
- Со мной. Мы заказывали машину.
- На какой машине ездит водитель Александра?
- Не знаю.
- Когда вы вынудили эту девушку сказать, что вас кто-то оскорбили в машине, насколько вы доверяли ее словам?
- Судя по моим действиям, полностью.
- Допускаете вы возможность, что она что-то поняла, что соврала?
- Когда мы подошли к водителю пообщаться, мы не стали его сразу бить. Его ответы на поставленные вопросы подтвердили ее слова. Если бы он сказал: "Вы меня не так поняли", ничего бы не было. Я не без оглядки побежал его бить.
- В чем выразилась агрессия до того, как вы его взяли рукой?
- Физически - никак, только словами. (Илья Егоров)
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live