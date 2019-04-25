На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
В процессе суда допрос Мамаева производит прокурор:
- Находились ли вы в состоянии алкогольного опьянения?
- Да, я пил в ту ночь.
- Он весит 108 килограмм. После удара вы всего лишь отклонились?
- Я не говорю, что я потерял сознание. Я говорю о том, что я получил удар и отклонился. Вы
же смотрели видео: Кирилл, когда бежал, отлетел от Соловчука на два метра.
- Слово "петух" конкретно для вас каким образом было оскорбительным?
- В нормальных мужских отношениях слово "петух" считается оскорблением. Ты не можешь просто так назвать человека за спиной.
- Если вы почувствовали угрозу после удара Соловчука, почему продолжили наносить удары?
- Потому что находился в шоковом состоянии, неправильно оценил ситуацию. На тот момент это был эмоциональный всплеск.
- От чего вы шок испытали?
- От удара.
- Почему вы упали?
- Споткнулся. Плюс телефон выпал, я его поднимал. Совпадение или нет?
- Вы с ноги в лицо Соловчука били?
- Нет.
- Что там вы увидели?
- Он стоял, отклонившись, держался за лицо. (Илья Егоров)
Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!