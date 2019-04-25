На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В процессе суда допрос Мамаева производит прокурор:

- Вы видели в этом же зале других людей?

- Я в правый дальний угол не смотрел, обращал внимание только на наше место.

- Самого удара стулом не видели?

- Не видел и даже не слышал из-за чего это произошло. Все эти скоротечные действия перед ударом стулом, увидел на видео. Я там практически спал.

- До вашего удара Кокорин старший наносит удар Паку через Гайсину, этот удар видели?

- Нет. Передо мной находились еще какие-то люди, среди них был Гайсин. Обзор мне еще закрывал Пак. Не мог определить кто еще стоял - менеджер, управляющий, официант. Из-за этого я не понял, почему Гайсин начал меня отталкивать. У меня нет агрессии к Паку. На видео видно, что мы в полуметре находимся с Паком и никаких действий не было. Он сам это подтверждает. У меня не было никаких хулиганских побуждений ни к кому из потерпевших.

- Гайсин вас оскорблял?

- Нет.

- Он в вашем присутствии кого-то оскорблял?

- Там все выражались нецензурно, в том числе потерпевшие. Каждый из 15 мужчин что-то говорил.

- Каким образом он вас схватил за куртку?

- Он начал меня отталкивать. Я видел часть головы Пака, потому что Гайсин меня отталкивал. Я не понял, почему он начал так делать, потому что мне казалось, что конфликта уже не было.

- Почему тогда вы нанесли удар?

- Почувствовал, что будут действия в мой адрес.

- Здесь от Гайсина был всего лишь толчок.

- Неужели вы думаете, что я здесь стою и придумываю? Не хотел получить по лицу и эту ситуацию я так воспринял. Все было коротко и эмоционально. Я не планировал, что сейчас подойду, он схватит меня, а я ударю.

- Вы в своей жизни дрались?

- Конечно.

- Вы понимали, что в конфликте может быть драка?

- Понимал, конечно.

- Охх, Господи. Восьмого числа у вас была возможность явиться в органы?

- Дела же не было.

- До того, как вы узнали что возбуждено уголовное дело, до этого были предприняты попытки найти Соловчука и извиниться?

- Мы пытались связаться с Паком и Соловчуком. Пытались даже узнать, в какой он больнице находится. Я восьмого числа лег спать. Я проснулся в районе 12:30, так как была куча звонков, поднял трубку и начали говорить, видели ли новости. Я ни о чем не был в курсе и затем мы попытались связаться с Соловчуком, чтобы принести извинения, так как поняли масштаб ситуации.

- Каким образом пытались найти Соловчука?

- Обзванивали больницы восьмого числа. Никаких сведений никто нам не дал.

- Вы знали, что ситуацию с Паком дадут ход?

- Нет. На айфоне пушом выдалось, что Кокорин и Мамаев избили чиновника. На тот момент не было мысли что кто-то даст ход. Я тогда думал, что надо с ними встретиться и принести извинения.

- Вы отрицаете, что пили алкоголь?

- Я вам четыре раза сказал, что пил. Я при допросе адвоката это уже сказал.

- Очная ставка проводилась с Соловчуком и показания те же даете?

- Ставка была. Более менее то же самое говорил тогда. К запятым только можно придраться, вот и все. Следователь мне не задавал так много вопросов, как сегодня прозвучало.

- Не отрицаете, ли вы, что все видео проходят с вашим участием?



- Конечно, не отрицаю. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев дают показания в суде. Live!