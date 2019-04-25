Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.
- Оскорбление унижает мужское достоинства?
- Конечно. Мы его не трогали, царапины не наносили.
- Влияло ли на ваше состояние это оскорбление?
- Любой человек не имеет право подойти и сказать, что ты такой-то. Это неправильно, не по-человечески. Я такого себе не позволяю. Я открыл дверь и осознал, что это не наша машина. Я его даже не видел.
- Открыли дверь, а дальше?
- Сказал, чтобы он вышел из машины.
- Если бы Поздняковене не вышла из машины, контакт бы с ним состоялся?
- Нет.
- Дальше что произошло?
- Сказал Саше, что нас водитель оскорбил. Мы пошли к машине, но злого умысла не было.
- Вы решение для себя приняли самостоятельно? Кто первый пошел?
- Осознанное мое решение. Мы на тот момент не обращали внимания на то, что Кирилл и Протасовицкий стоят рядом.
- Правильно понимаю, что до момента подхода к машине вы не обсуждали факт слов?
- Нет.
- Что сделал Соловчук в этот момент?
- Я подошел спросить, повторюсь. Я слышал их диалог, но пытался не влазить. Саша сказал: "Зачем ты так говоришь?" Тот: "Хочу и говорю".
- Своими действиями он желал уклониться от беседы?
- Нет. Он не совсем правильно себя вел. Не хочу громких слов. Чтобы произносить слова, нужно иметь причины, которых не было.
- Он не отрицал факт оскорблений?
- Нет. Он говорил, что это мое мнение. (Арман Мкртчян)
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live