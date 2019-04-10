Павел Мамаев - прокурору: "Товарищ прокурор, но мы же не с вами разговариваем. Дайте нам тоже в игре побыть!"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Во время допроса свидетеля Павел Мамаев пошутил в тот момент, когда прокурор старался помочь Андрацкому, который путался в ответах на вопросы адвокатов: "Товарищ прокурор но мы же не с вами разговариваем. Дайте нам тоже в игре побыть!"

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live