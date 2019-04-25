Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.
- Что-то хотите добавить по обвинениям?
- Я не вижу смысла говорить. Все все понимают. Мы понесли своего рода наказание. Наша работа играть, ваша - вести процесс. Надеюсь, все образуется.
- Какое наказание было бы справедливым для вас?
- Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму.
- Желаете ли вы продолжать спортивную деятельность?
- Конечно. Это единственный источник дохода.
- До какого возраста планировали играть?
- Я в тюрьму не планировал садиться (смеется).
- Ваша тюремная отсидка влияет на вашу карьеру?
- Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят. (Арман Мкртчян)
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live