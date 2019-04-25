Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.

- Что-то хотите добавить по обвинениям?

- Я не вижу смысла говорить. Все все понимают. Мы понесли своего рода наказание. Наша работа играть, ваша - вести процесс. Надеюсь, все образуется.

- Какое наказание было бы справедливым для вас?

- Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму.

- Желаете ли вы продолжать спортивную деятельность?

- Конечно. Это единственный источник дохода.

- До какого возраста планировали играть?

- Я в тюрьму не планировал садиться (смеется).

- Ваша тюремная отсидка влияет на вашу карьеру?

- Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят. (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live