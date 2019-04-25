На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– В СИЗО имеете возможность поддерживать физическую форму?

– По-максимуму стараемся поддерживать форму. Спасибо за это. Все равно многого не хватает.

– Вы как-то стараетесь в СИЗО помочь остальным?

– Не считаю, что нужно говорить об этом. У каждого из нас есть много характеристик. Мы многое делаем во благо, но это не касается того, что мы сделали с потерпевшим, это нас не оправдывает.

– Добровольная ли была ваша явка в следствие?

– Это был смешной момент. По телевизору нам говорили, что мы в федеральном розыске. Но мы звонили в ГСУ, там нам говорили, что дело еще не открыто. Куда нам ехать? Мы с 10 числа 10 утра мы звонили в органы, а затем пришли и предъявили им претензии. Мы сами приехали.

– Что-то хотите добавить?

– Тяжело сказать. Я с судьей никогда не общался. Надеюсь, что гособвинитель не усомнится в моих показаниях. (Арман Мкртчян)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live