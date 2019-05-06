Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после прений по своему делу в Пресненском суде Москвы выступил с последним словом.

Полузащитник "быков", его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для Мамаева и Протасовицкого заключение на 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима, а для братьев Кокориных – на 1 год и 6 месяцев.

– Было много сказано за все эти процессы, – заметил Мамаев в последнем слове. – Хочу сказать, что в части, которой заявил мой защитник, вину я признаю, я раскаиваюсь. Хочу принести извинения потерпевшим, моей семьей, которая пострадала больше, чем я.

То наказание, которое мы отбыли сейчас в СИЗО, он, скорее, заслуженное, я не буду его оспаривать. Хотелось бы на этом ограничиться. Мы на протяжении всего процесса были открыты. Хотелось бы, чтобы это дело завершилось для всех нормально. Мы свое наказание уже отбыли, на мой взгляд. Хотелось бы вернуться в большой спорт. Чем быстрее мы освободимся, тем это будет легче. Ведь чем больше мы тут находимся, тем мы больше отдаляемся от карьеры. Ведь это единственная работа, которую мы умеем делать. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: live!