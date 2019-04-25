Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.
- Что произошло дальше?
- После того, как я его взял за подбородок, он меня ударил, и потом пошли последствия.
- Насколько вы были готовы?
- Боль причинил. Я не ожидал на тот момент.
- Вы остались стоять?
- Меня Саня держал.
- Удар на ваши действия повлиял?
- Это был шок и угроза.
- Соловчук равен вам по габаритам?
- Не оценивал на тот момент.
- Насколько уверенно он держался?
- Как мужчина. Его слова были не совсем правильны.
- Что дальше?
- Я побежал за ним. Догнал его через некоторое время.
- Что дальше?
- Ударил, он упал. Развернулся потом, наносил удары дальше: по лицу, по телу.
- Могли ли ваши удары быть причиной ваших действий?
- Конечно.
- Что можете сказать о действиях?
- Они, конечно, нехорошие. Извинения я ему приносил. Я беру на себя ответственность за лечение. Я виноват. (Илья Егоров)
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live