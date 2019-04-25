Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.

- Следствие говорит о сговоре. Как относитесь?

- Нас было 10 человек, 4 человека сидят здесь. Не понятно, почему группа лиц. На протяжении нескольких минут мы ходили возле его машины. Я лично открывал его машину, но никто не собирался избивать его.

- Вы своими единоличными действиями совершили легкий вред Соловчуку?

- Правильно.

- В СИЗО вы давали оценку поступку?

- Тысячу раз перекручивал в голове. Из этой ситуации можно было выйти по-другому. Я говорю про свои действия. Хочется сделать так, чтобы все забыли об этой ситуации.

- Вы переживаете не только за потерпевшего, но и за членов его семьи?

- Конечно. У меня тоже есть супруга, дети.

- В ходе очной ставки было понимание с Соловчуком?

- Что бы я не говорил, нужно время, чтобы человек сам пришел к соглашению. В любом случае, когда-нибудь он придет к взаимодействию. И все будет нормально.

- Расцениваете все, как случайное стечение обстоятельств?

- В принципе, да. (Илья Егоров)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live