Павел Мамаев – о решении суда: "Все хорошо"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на выходе из здания Пресненского суда Москвы по пути под конвоем до автозака отреагировал на вопрос о приговоре по делу об участии в двух драках в центре столицы в октябре 2018-го.

– Все хорошо! – сказал Мамаев под лай служебной собаки.

Осужденных по очереди провели к автозаку, после чего тот отъехал от здания Пресненского суда.

Сегодня, 8 мая, прошло очередное заседание по делу об участии форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого в двух драках в центре столицы в октябре 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)

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