На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Ваше отношение?
– Не было сговора. Не было предмета. С хулиганством не согласен. К применению оружия я не имею отношения.
– Почему именно в кафе поехали?
– Мы приехали вчетвером. Вторая часть компании была уже там. Мы покушали, разговаривали, я на тот момент больше слушал. Общался только с этой девушкой.
– В какой части стола вы были?
– Лицом к Паку.
– Как вела девушка?
– Она присела рядом со мной, высказывалась что-то. Я сначала попросил уйти. Несколько раз сказал, но она не слышала.
– Правильно вас понял, что эти действия были направлены к Шинкаревой?
– Да.
– Вы выражались нецензурной бранью, кричали?
– Нет. Разговаривал, но не кричал.
– Клали ноги на стол?
– Нет.
– Нарушали правила общественного поведения?
– Нет. (Илья Егоров, Арман Мкртчян)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live