Павел Мамаев: "Никому мы вред не собираемся причинять"

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.

Полузащитник "Краснодара" прокомментировал происходящее на видео.

– Ваша честь, можно здесь остановиться на секунду, – сказал Мамаев. – Посмотрите, сзади нас компания, она находится в кафе столько же времени, сколько мы находимся, и спокойно общаются. Нет такого, что мы хотим кому-то причинить вред и согласованно какие-то вещи предпринимаем.

И справа люди тоже сидят. Никому мы вред не собираемся причинять. Это тоже, я считаю, факт, который говорит о многом. Люди сидят и дискомфорта не испытывают, общаются спокойно.

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!