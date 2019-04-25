Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавали адвокаты Андрей Ромашов, Татьяна Стукалова и Татьяна Прилипко.



- Видели, когда двигались к Соловчуку, что Кокорин А. бросал что-то в машину? - спросил Ромашов.

- Нет, не видел.

- Видели ли вы, что А. Кокорин наносил удар Соловчуку?

- Нет. Ничего не видел.



- После того, что произошло, Соловчук попросил вызвать скорую? - спросила Стукалова.

- Нет. Я на протяжении всего конфликта находился поодаль.

- Видели ли вы момент противоправных действий Соловчука? - спросила Прилипко.

- Видел. Когда мы возвращались от машины, Протасовицкий на протяжении всего отрезка успокаивал. Я не акцентировал внимание ни на ком. Были только я и Соловчук. (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live