На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. В процессе суда допрос Мамаева производит прокурор:

- Видели, что Бобкова ложилась на него?

- Я не видел. Не могу утверждать, что она не говорила ничего.

- Что говорил Соловчук?

- "Хватит".

- Почему вы ударили его, когда он встал?

- Можно сейчас придумать, но я не могу сказать.

- Он оскорбил?

- Нет.

- В мужском ли понятии избивать человека, который лежит?

- Я уже сказал: можно было избежать этой ситуации с самого начала. Я не хочу себя оправдывать. Я не юлю, я не придумываю. Я говорю только правду. Я очень хочу сделать все, чтобы все забыли эту ситуацию.

- Какая была необходимость наносить удары по машине Соловчука?

- Я, насколько знаю, машина не проходит по уголовному делу. (Илья Егоров)

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live