Павел Мамаев: "Как настроение? С каждым днем все лучше и лучше"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на заседании Пресненского суда города Москвы рассказал о своем настроении. Напомним, что сегодня, 10 апреля, продолжается заседание по делу Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Как настроение?

– С каждым днем все лучше и лучше. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live