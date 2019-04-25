На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Вы раскаиваетесь?

– Конечно, хочется, чтобы все кончилось по-человечески. Я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы он забыл эту ситуацию.

– Следствие говорит, что было с хулиганским поводом.

– Хулиганства не было, это смешно. Была ситуация, но побуждений не было. Это было личное. (Илья Егоров)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live