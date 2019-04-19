Павел Мамаев: "Буду ли смотреть "Краснодар" и "Зенит"? Не показывают"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после заседания в Пресненском суде города Москвы в беседе с корреспондентом "СЭ" признался, что не сможет посмотреть в СИЗО матч 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "быками". Встреча пройдет завтра, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. (Арман Мкртчян)

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