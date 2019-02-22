Павел Колобков: "Предстоит очень большая работа. Нужно заняться экономикой футбола"

Министр спорта РФ Павел Колобков во время конференции РФС заявил, что организации нужно приступить к работе над экономикой российского футбола. Также он отметил важность футбола для людей, отметив, что это спорт номер один.

– Хочу сказать несколько слов о чемпионате мира, который мы с вами провели. Восемь лет назад мы встречались здесь же, обсуждали проведение. И оно действительно состоялось. Благодаря участию все страны, правительству РФ, РФС, представителей региональных федераций и органов исполнительной власти регионов. И он заслуженно был признан лучшим в истории. Мы не можем пройти мимо выступления сборной. Наша команда продемонстрировала волю к победе. Немного не хватило, но это спорт. Мы гордимся этим выступлением.

Наследием стали не только стадионы, не только спортивные площадки. Наследие – это наша вера в успех, в наших футболистов. Мы поверили в них. И эту веру нужно укреплять и поддерживать. ЧМ показал, что футбол – вид спорта номер один. Только он может вывести людей на улицу, привлечь столько туристов. Футболом занимается 3 миллиона человек, 415 тысяч вовлеченных в профессиональную подготовку футболистов.

Впереди нам предстоит очень большая работа. Нужно заняться экономикой футбола, надо привлекать зрителей на стадионы, увеличивать количество занимающихся. Есть стратегия развития футбола до 2030 года. Нужно создать единый координационный совет, и контролировать процесс реализации этой программы. Верю в профессионализм будущего президента РФС.(Александр Рогулев)

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