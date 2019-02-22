11:14 | Футбол — РПЛ

Павел Колобков: "Меня не смущает, что на выборах президента РФС только один кандидат"

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Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение по поводу того, что выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.

 
Сегодня проходят выборы президента РФС.Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!

– Как будете взаимодействовать с новым президентом РФС?

– Как с любыми другими федерациями. Федерация футбол – самая крупная у нас. Мы все заинтересованы, чтобы гордиться достижениями клубных команд и сборной. Все внимание будет уделено футболу. Сейчас утверждена стратегия развития футбола. Есть вся база, чтобы были успехи. Осталось выстроить конструктивное взаимодействие и в каждом регионе заняться развитием футбола.

– Вас не смущает, что на выборах президента РФС только один кандидат?

– Не смущает. Главное, чтобы это не смущало делегатов и членов региональных федераций. Знаю, что этот кандидат уже объезжал се регионы. Думаю, сегодня в своей программе он доложит, как будет развивать вид спорта.

– Что вы знаете о Дюкове?

– Знаю, как много он занимается спортом. Он проводил много программ. Знаю его работу в исполкоме РФС. Он стал единственным кандидатом и организации, которые его рекомендуют, знаю его как хорошего специалиста. На посту "Зенита" он тоже проявил себя положительно. (Елена Григорьевская)​

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!

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