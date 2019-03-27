Павел Колобков: "Будет справедливо, если часть доходов тех, кто зарабатывает на турнирах миллионы, пойдет на массовый и детско-юношеский спорт"

Министр спорта Павел Колобков подвел итоги спортивного года и рассказал о перспективах системного развития массового спорта.

– Сегодня у нас почти 40 процентов населения регулярно занимаются спортом, – сказал Колобков. – В основном, это школьники и студенты – среди них этот показатель доходит до 80 процентов. Минспорт и Минкомсвязь подготовили совместный проект, который соберет на цифровой платформе всю информацию о спортивной отрасли и ее развития. Но есть и острые вопросы. Например, плавание – один из самых востребованных видов, спрос колоссальный, а обеспеченность бассейнами – всего 12 процентов. Наша цель – вовлечь в спорт к 2024 году еще 18 миллионов человек, причем людей среднего и старшего возраста. Мы будем мобилизовывать все ресурсы, включая самые отдаленные уголки России. Будет справедливо, если часть доходов тех, кто зарабатывает на турнирах миллионы, пойдет на массовый и детско-юношеский спорт. (Наталья Марьянчик)