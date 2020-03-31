Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»
31 марта 2020, 21:34
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.
— Интересное предложение, — заявил Худяков. — Выглядит вполне нормально, мне нравится. Я бы поддержал, если у нас не осталось бы времени полностью доиграть чемпионат. (Евгений Белоусов)
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