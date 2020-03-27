Павел Худяков: «Надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая сейчас была бы ТВ-аудитория?»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением относительно текущей ситуации в российском футболе и планах тамбовского клуба. После 22-х туров команда Сергея Первушина идет на 11-м месте с 25 очками.

— Мы все ждем 10 апреля, — начал Худяков. — Понятно, что у каждого клуба — своя политика и видение, и каждый будет действовать исходя из своей выгоды. Мое мнение — надо было доигрывать чемпионат даже при пустых трибунах. Представляете, какая аудитория была бы для телевидения?

— Вы действительно допускаете расширение РПЛ?

— Да, на общем собрании мы приняли решение расширить лигу. Сейчас — именно то время, когда можно расширять. Хотя впереди 8 туров, и 8-е место отделяет от 16-го всего восемь очков. Для «Тамбова» ситуация отличная — мы занимаем 11-е место, и я уверен, что мы останемся в РПЛ. У нас хороший календарь — два выезда — Екатеринбург и Уфа. Эта пауза, конечно, не очень хороший вариант, потому что команда набрала хороший ход.

— А команда ведь не тренируется вместе?

— После тура мы распустили команду и больше не собирали. Сейчас карантин продлеваем до 5 апреля. После этих недель отдыха нужно снова проводить полноценный сбор с двухразовыми тренировками, набирать форму. Хотя в таких условиях сейчас все клубы. Знаю, что «Локомотив» еще не распустил команду, «Спартак» недавно тренировался на днях.

— У многих ребят заканчиваются контракты. В ФИФА хотят обязать клубы продлить их до реального срока завершения сезона. Как на это смотрите?

— В «Тамбове» 70 процентов состава переподписаны на год вперед. У тех 20-25 процентов договоры заканчиваются у тех, на кого мы не рассчитываем или думаем над продлением. Большой ротации однозначно не будет — в рамках 5-6 игроков. Непонятно, когда мы начнем, но 10 апреля появится понимание — будет у нас чемпионат, либо не будет, и если будет — то когда.

— А что будет с футболистами?

— Если после 5 апреля не будет продлен карантин, мы в любо случае команду будем собирать — в Тамбове или где-то еще, чтобы форму набирали.

— В хоккее и баскетболе чемпионаты уже досрочно завершены.

— Наши клубы зарабатывают на продаже телеправ, но даже лидеры зарабатывают копейки по сравнению с клубами в чемпионатах Англии, Италии, Испании, Франции. Представляете, какие там потери? Для «Тамбова» даже эти копейки — важная статья дохода, а в европейских клубах нынешняя ситуация может вообще привести к экономическому краху. (Евгений Белоусов)