Паулу Фонсека: "Возможно, Ракицкий в "Шахтере" был человеком с наибольшим сердцем"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека - о защитнике Ярославе Ракицком, который покинул команду и перешел в "Зенит".

- Ваш вопрос о конфликте с Ракицким – ошибочный. После окончания кубкового матча знаете, кто мне позвонил по видеосвязи? Ракицкий. Чтобы поздравить лично меня. Закончился чемпионат – то же самое, - цитирует португальца Tribuna.com. - О чем это говорит? Наверное, что у нас отношения людей, которые не поссорились между собой. Если вы называете конфликтом то, что я уберу из состава одного игрока и поставлю другого – нет. Если хотите, можете называть это конфликтом. Тогда у меня такие конфликты каждый день.Мне очень нравится Ракицкий. Могу сказать честно, люди близко не знают Ракицкого, но это человек с большим сердцем. Он всегда меня уважал. И я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде и уважение от партнеров из-за моего решения, возможно, его это обидело. Но не из-за наши отношения могут испортиться. Не мы отправили Ракицкого из команды, он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате. Никакого конфликта у меня с ним не было. Это человек, с которым у меня прекрасные отношения. Даже скажу следующее: из тех футболистов, которые у меня были на протяжении этих трех лет в "Шахтере" Ракицкий, возможно, был человеком с наибольшим сердцем.

В завершившемся сезоне Ярослав Ракицкий выиграл чемпионат России с "Зенитом". Также он стал и чемпионом Украины в составе "Шахтера".

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