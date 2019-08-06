Паул Антон не собирается уезжать в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник "Крыльев Советов" Паул Антон опроверг разговоры о возможном уходе из клуба. Появлялась информация, что 28-летним румыном интересуется клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

"Я об этом ничего не знаю – только видел сообщения в прессе, – цитирует Антона "Волжская коммуна". – Ни со мной, ни с моим агентом никто не говорил. Тренер этого клуба – румынский специалист Рэзван Луческу, думаю, если бы действительно существовал интерес ко мне, то он сам бы поговорил со мной. Но этого не было".

В нынешнем сезоне Антон провел в чемпионате России два матча и отметился одной голевой передачей.