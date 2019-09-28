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Паул Антон: «Крыльям» нужны три очка. А как мы играем, не так важно»

28 сентября 2019, 15:00
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Полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон признался, что игра 11-го тура с «Тамбовом» не получается эффектной.

— Игра очень сложная, много борьбы. Мы понимаем, что игра получается некрасивой, она проходит в борьбе, но нам нужны три очка. А как мы играем, не так важно, — заявил Антон в эфире «Матч Премьер».

Крылья Советов — Тамбов

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Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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