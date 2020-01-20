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«Пас, возврат и пошел». Как Лоськов проводит занятия для игроков «Локомотива»?

20 января 2020, 14:31
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«Локомотив» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлена тренировка команды на сборах в Испании.

Помимо главного тренера Юрия Семина одно из занятий проводил экс-капитан и ветеран команды Дмитрий Лоськов, который теперь входит в тренерский штаб железнодорожников.

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