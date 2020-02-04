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«Партизан» — «Ростов»: Норманн получил повреждение и покинул поле

18:23
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн был заменен из-за повреждения на 20-й минуте матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана». Вместо хавбека на поле вышел форвард Элдор Шомуродов.

23-летний норвежец покинул поле, прихрамывая, вместе с врачом «Ростова».

Партизан — Ростов

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