Паршивлюк пожал руку Глушакову перед матчем "Ростов" - "Спартак"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк пожал руку хавбеку "Спартака" Денису Глушакову перед матчем 23-го тура премьер-лиги (1:2). Ранее в интервью "СЭ" он сообщил, что пожелал полузащитнику Аязу Гулиеву вытеснить из состава москвичей капитана красно-белых, а также хавбека Романа Зобнина.

Паршивлюк также сообщил, что в сегодняшнем "Спартаке" присутствуют люди, которым он не подал бы руки. Защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год - он является воспитанником этого клуба.

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

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Cергей Паршивлюк: "Пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина"