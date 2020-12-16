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Парфенов заявил, что «Арсенал» достаточно работает над завершением атак

17:43
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов перед матчем 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ротора» ответил на вопрос, заставило ли отсутствие в стартовом составе Евгения Луценко уделить дополнительное внимание завершению атак на тренировках.

«Мы всегда уделяем время завершению атак на тренировках, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». — Этот этап надо перебороть и перетерпеть. Специально работа (по поводу завершения атак — Прим. «СЭ») не ведется. Есть план подготовки, который мы выполняем. Мы достаточно внимания уделяем этому, как и любая команда».

Матч «Ротор» — «Арсенал» начнется в 18.00 по московскому времени.

Ротор — Арсенал Т

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«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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