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Парфенов рассказал о психологических проблемах игроков «Арсенала»

7 ноября 2020, 18:49
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов остался недоволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:1).

«Двоякое впечатление, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — То что не победили, это оставило самый большой осадок. Начали уверенно, контролировали игру, забили гол. Но дальше сработала психология, которая довлеет. Очков не так много, как хотелось бы. Испугались, что можем выиграть.

Нужно было отодвинуть мяч от своих ворот, оказывать больше давления. Низко сели в оборону.

Создали достаточно голевых моментов. Но не хватило чуть-чуть. Много травмированных, не хватило свежей крови этой.

Пауза пойдет на пользу. Нужно всем сплотиться и пахать. Другого пути нет».

Арсенал Т — Ротор

 

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