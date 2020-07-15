Парфенов объяснил, почему «Урал» проиграл «Арсеналу»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после домашнего матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (1:3) выразил мнение, что его команду подвела потеря концентрации при стандартных положениях. Специалист подчеркнул: после красивого ответного гола Эрика Бикфалви в первом тайме следовало продолжать гнуть свою линию и не терять нить игры после второго мяча соперника во второй половине.

— Два стандарта, просто потеря концентрации, — сказал Парфенов в послематчевом комментарии о пропущенных голах. — Считаю, контролировали игру, пока не получили второй мяч. Создали достаточно моментов, нужно забивать свои голы — и здесь только себя винить нужно. Получили второй мяч — соответственно, в себя так и не пришли. Начали спешить, торопились — отсюда не те действия и решения, которые нужно в этой ситуации. Не хватило холоднокровия и терпения в позиционных атаках.

Не сразу, но в первом тайме были хороший контроль, смена направления атак, давление — в результате забили гол. Просили ребят на этом не останавливаться. Хотели добавить свежести заменами. И когда получили второй мяч, не должны были разваливаться. Нужно было терпеливо гнуть свою линию. (Артем Агапов)