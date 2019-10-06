Парфенов надеется, что «Урал» сделал выводы после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал комментарий перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Зенита». Он выразил надежду, что команда сделала выводы после предыдущего матча против ЦСКА (0:3).

— Нужно было быстрее разобрать ошибки и понять, в чем проблема, — сказал Парфенова в эфире телеканала «Матч премьер». — Это был хороший урок. Надеюсь, и мы, и ребята сделали выводы. Футбол — прекрасная игра. Всегда есть следующий матч, чтобы исправить ошибки.

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