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Парфенов надеется, что «Урал» сделал выводы после поражения от ЦСКА

6 октября 2019, 11:28
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал комментарий перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Зенита». Он выразил надежду, что команда сделала выводы после предыдущего матча против ЦСКА (0:3).

— Нужно было быстрее разобрать ошибки и понять, в чем проблема, — сказал Парфенова в эфире телеканала «Матч премьер». — Это был хороший урок. Надеюсь, и мы, и ребята сделали выводы. Футбол — прекрасная игра. Всегда есть следующий матч, чтобы исправить ошибки.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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