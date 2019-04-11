"Парень практически упал, у него лилась кровища". Свидетель рассказывает о драке с Гулиевым

Очевидец драки с участием игрока "Спартака" Аяза Гулиева Екатерина рассказала об инциденте. Ранее стало известно, что хавбек повздорил с гражданином США Майклом Коу Джоном Эли и ударил его по лицу.

- Мы стояли с дочкой на трамвайной остановке в сторону "Сокольников", как раз лицом к (пешеходному) переходу, - рассказала Екатерина телеграм-каналу Baza. - Загорелся "зеленый", толпа пошла. Народу было много, то есть очевидцев было много. Поехал этот молодой человек, не знаю кто он и что он, который посчитал, что на зеленый свет для пешеходов) он может ехать. Он зацепил капотом второго молодого человека. Тот не упал, просто продолжил обходить машину и дальше пошел по переходу. Парень догнал его, дал по лицу, но несильно, и вернулся в машину.

Когда он увидел, что парень не пошел дальше, не перешел улицу, а отошел к нам на остановку, этот опять выскочил из машины, догнал парня и начал его бить. Ударил в лицо, после чего у парня полилась кровь. Видимо, попал в нос. Я начала отворачивать ребенка в другую сторону, чтобы она на это не смотрела. Побежали бабульки, начала девушка орать, а я начала звонить в "112". Но этот парень сразу присел, практически упал, у него лилась кровища. А второй уже понял, что пахнет жареным, и начал его успокаивать. (Пострадавший) парень хотел уже уйти, вернуться туда, откуда он шел, но в этот момент подъехали три машины полицейских.