Пантелеев уверен, что в "Арсенале" легче прогрессировать

Полузащитник тульского "Арсенала" Владислав Пантелеев признался, что выход оружейников в Лигу Европы стал фактором, который повлиял на переход из "Рубина", сообщает официальный сайт клуба.

22-летний игрок является уроженцем Тульской области. Большую часть карьеры Пантелеев провел в "Спартаке". Выступал за юношеские и молодежную сборные России. В весенней части минувшего чемпионата полузащитник выступал за "Рубин" и провел за команду семь матчей.

– Что стало решающим при подписании контракта?

– "Арсенал" в последние годы на стабильно высоком уровне выступает в РПЛ. На стадион ходит много болельщиков, команда показывает интересный футбол. В прошлом сезоне удалось пробиться в Лигу Европы. Это один из основных факторов, который повлиял на мой переход. За счет выступления в еврокубках можно показать себя на самом высоком уровне и расти профессионально.

– В "Арсенале" легче прогрессировать?

– Сто процентов. Команда старается показывать красивый футбол, есть доверие со стороны тренерского штаба, а это идет на пользу молодым игрокам, – приводит слова Пантелеева пресс-служба "Арсенала".

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