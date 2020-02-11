Панченко считает, что вовремя ушел из ЦСКА. И вот почему

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что на момент его ухода из ЦСКА в команде были форварды Муса и Думбия, а потому его решение было оправданным.

— Не поторопился ли с уходом из ЦСКА? — На тот момент я хотел больше играть, а в то время у армейцев еще не было такой проблемы, — цитируют «РИА «Новости» Панченко. — Там был и Муса, и Думбия, и другие. Я не любитель таких обсуждений из серий: «Что было бы?» Я живу нынешним днем. Считаю, сделал все правильно.

В ЦСКА получилось не так, как хотелось? Можно смотреть с двух сторон. Удалось выиграть серебряные и золотые медали РПЛ, взять Суперкубок России, выходить в матчах Лиги чемпионов — тут удачное. С другой стороны, хотелось бы больше играть и приносить пользу команде.