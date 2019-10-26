Панченко поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «Динамо»

В преддверии матча 14-го тура ЦСКА — «Динамо» форвард динамовцев Кирилл Панченко дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал об опыте работы с новым главным тренером его команды Кириллом Новиковым.

— Какие первые впечатления от работы с Кириллом Новиковым? Кто-то высказывал сомнения, что тренер, ранее не работавший со взрослыми командами, будет авторитетен. Особенно у дорогостоящих легионеров.

— Я не думаю, что кто-то из футболистов мыслит такими категориями. Важно видеть, что дает тренировочный процесс, как доносятся тактические идеи. Вряд ли у кого-то по этим аспектам могут возникнуть вопросы. Я, например, совершенно не ощущаю, что у Новикова нет опыта в премьер-лиге. Напротив, чувство, что и он с нами, и мы с ним работаем уже давным-давно.

— Как новый тренер настраивал вас на серьезный лад?

— Скорее поначалу требовалось немного другое. После четырех поражений подряд коллектив и так был максимально серьезен. Кирилл Александрович постарался за время паузы на матчи сборных наоборот немного раскрепостить команду, настроить на позитивную волну. Судя по матчу с «Краснодаром», шажок в правильном направлении мы сделали. (Константин Алексеев)

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