Панченко назвал своего кумира детства. Он из Бразилии
17 октября 2019, 12:52
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прошел блиц-опрос от пресс-службы московской команды.
— Самый необычный День рождения.
— Когда я еще был маленьким, папа устроил мне настоящий праздник: было много подарков, веселья и сюрпризов.
— Футбольный кумир детства.
— Роналдинью.
— Чему бы вы хотели научиться?
— Управлять самолетом.
— Если бы в сутки можно было добавить один час, на что бы вы его потратили?
— Я потратил бы его на чтение книг.
— Самое красивое место на планете?
— Москва.
— Главное в жизни?
— Семья.
В текущем сезоне Панченко провел на поле 11 матчей за «Динамо», забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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