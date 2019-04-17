21:50 17 апреля | Футбол — РПЛ

Пак рассказал суду, что компания Кокорина и Мамаева угрожала ему убийством

Денис Пак. Фото Донат Сорокин/ТАСС
Денис Пак. Фото Донат Сорокин/ТАСС
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В среду, 17 апреля, состоялось шестое основное заседание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вместе с ними по нему проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий. Им вменяется уголовное преступление по статьям "побои" и "хулиганство" – от компании утром 8 октября 2018 года в центре Москвы пострадал сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а затем чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сегодня утром Мосгорсуд рассмотрел и отклонил очередную апелляцию защиты на меру пресечения в виде заключения под стражу – в начале этого месяца срок продлили сразу на полгода, до 25 сентября. После обеда возобновились слушания в Пресненском районном суде Москвы.

На этот раз дали показания два пострадавших от компании футболистов утром 8 октября 2018 года в московском кафе "Кофемания" – Пак и Гайсин. Они выступили друг за другом. Соловчук давал свои показания ранее – 11 апреля.

Во время своего опроса Пак сообщил:

он был недалеко от компании и, несмотря на просьбу отсадить, остался на месте и увидел, как одна из девушек села на колени Александра Кокорина

через некоторое время чиновник услышал выкрики "Гангам стайл" и был вынужден отвлечься от работы за ноутбуком

чиновник не знаком с творчеством певца PSY, кроме одной песни (и на суде ответил на вопрос о шутках про азиатов)

чиновник сказал компании, что люди в ней ведут себя как "хамло"

Александр Кокорин взял стул и по направлению в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, ударил сверху

чиновник явно видел, что Кокорин целится стулом в голову

Кокорину было весело, он смеялся

чиновник не воспринимал действия Кокорина со стулом, как действия человека, собирающегося присесть

кто-то выкрикивал фразу "Мы тебя убьем!"

Мамаев на чиновника не нападал

Мамаев нанес удар Гайсину, Протасовицкий произвел удушающий прием

Кирилл Кокорин бил чиновника по лицу кулаком

на записи видно, как чиновник вынимал часть зуба изо рта

были выкрики: "Тебе повезло, что остался жив"

"Я испытывал страдания" – цитата чиновника о ситуации

"Я не видел, чтобы они заранее договаривались" – цитата об ударе стулом

никакого примирения не происходило

чиновник принес извинения компании Кокорина и Мамаева (а на суде объяснил причину этого решения)

после конфликта с Кокориным и Мамаевым чиновник сначала поехал в полицию, а потом – к врачу

Многие выделили ключевой момент опроса Пака.

– Вы испытывали угрозу для жизни?

– Конечно, я об этом уже сказал. Я видел прекрасно, что человек А.Кокорин целится мне (стулом) в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни. Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, кто-то выкрикивал фразу: "Мы тебя убьем".

Также на суде Пак рассказал, как получил запись инцидента с Кокориным и Мамаевым в кафе. Александр и Кирилл Кокорины обратились к Паку с предложениями примириться, но тот их не принял.

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