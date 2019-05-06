Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, назвал свою версию поведения чиновника Минпромторга Дениса Пака во время дачи показаний по делу о драке в кафе "Кофемания" с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Защитник выступил в ходе прений на заседании Пресненского суда Москвы.

– Пак оказался заложником своих показаний. Он человек публичный, уважаемый. Понятно, что он не мог признать наличие матерного слова. Я его не осуждаю. Просто говорю, что у него был повод отстаивать свою позицию. А Гайсин за него похлопотал – и в том моменте, и в суде. Своих не бросают! – сказал Барик. – По поводу побоев Гайсина (четвертый эпизод обвинения) прошу снять обвинение с К. Кокорина в связи с нанесением ударов, не повлекших за собой каких-либо последствий.

Подсудимые были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. (Александр Рогулев)

Обвинение назвало срок для Кокорина и Мамаева. Live суда!