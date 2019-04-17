Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин отказались общаться с журналистами после своего участия в заседании Пресненского суда города Москвы по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Оба выступали друг за другом в качестве потерпевших. Заседания Пресненского суда возобновятся в четверг, 18 апреля.

Кокорин и Мамаев вместе с братом форварда Кириллом и другом полузащитника, детским тренером Александром Протасовицким были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, а также Пак и Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста подсудимых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение, но сегодня утром Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live