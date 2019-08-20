Оздоев объяснил, почему ему нравится играть в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отметил, что питерская команда ставит перед собой высокие цели, поэтому необходимо постоянно держать себя в тонусе, информирует официальный сайт сине-бело голубых.

Оздоев признался, что получает удовольствие от игры в футбол и тренировок в «Зените».

«Как можно не любить то дело, которым ты занимаешься? Я люблю играть, люблю тренироваться. Бывает, устанешь, нужны день-два отдыха. Но мне не усидеть на месте. Супруга говорит: «Ты можешь хотя бы день отдохнуть, не дергаться? Все время надо что-то делать». Отвечаю, что это ритм. Дай Бог, чтобы он продолжался всю жизнь. Мне нравится в «Зените». Это команда, которая ставит перед собой очень высокие цели. Это интересно, ты ни на один день не опускаешь планку, постоянно сконцентрирован. Подбор игроков такой, что нельзя дать слабину. Твое место сразу займут, и это нормально. Такова жизнь, и к этому нужно привыкать», — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита».

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